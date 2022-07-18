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В России придумали способ борьбы с чрезмерным завышением цен на такси

Общественная палата предложила регулировать тарифы на такси в России

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Общественная палата (ОП) России предложила наделить регионы страны правом устанавливать минимальные тарифы на такси исходя из общих требований на федеральном уровне, говорится в заключении организации к законопроекту Минтранса о регулировании сектора, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

По задумке ОП, должен быть установлен способ определения стоимости поездки с фиксацией минимального значения и величины роста. По словам члена Общественной палаты Ильи Зотова, предложение должно бороться с практикой чрезмерного завышения цен. Зотов пояснил, что конкретное значение величины роста обсуждается, но, «условно, стоимость может вырасти в два-три раза, но не в десять раз».

«Сегодня перевозчики устанавливают тарифы с учетом времени суток, дней недели, класса комфортности и других особенностей, и, например, в Новый год и другие праздники, при непогоде цена резко вырастает», — пояснил он. При масштабировании предложения на всю страну «сервисы заказа не смогут злоупотреблять ценообразованием», считает Зотов.

Выступает ОП и с другими предложениями — в частности, устранить из законопроекта положение о запрете на использование транспортного средства в личных целях водителем, поскольку это противоречит одной из основных целей документа — позволить самозанятым оказывать услуги по перевозке. Кроме того, в организации считают, что надо отказаться от требований к оформлению легкового такси, включая необходимость наносить на машину так называемые шашечки. Такая практика ограничит возможности использования автомобиля в личных целях, полагают в ОП.

Законопроект об агрегаторах такси был внесен в Госдуму в мае, он предполагает, в частности, упрощение работы для самозанятых водителей такси. Между тем, в России растет число нелегальных таксистов — специалисты считают, что ситуация связана со значительным ростом тарифов на ОСАГО для автомобилей такси.

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Платон Щукин
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