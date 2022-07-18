Италии спрогнозировали самую жаркую неделю в году

ANSA: температура воздуха в пяти городах Италии достигнет рекордных 39-41 градуса Цельсия

Ближайшая неделя в Италии может стать самой жаркой в 2022 году. Такой прогноз сделали в метеорологической службе страны, сообщает агентство ANSA.

По данным специалистов, до 23-24 июля температура воздуха в пяти городах — Милане, Флоренции, Болонье, Павии и Ферраре — должна прогреться до рекордных 39-41 градуса Цельсия. Также отмечается, что ночью температура воздуха во многих населенных пунктах на севере Италии опустится до 30 градусов Цельсия.

Больше всего синоптики обеспокоены долгим отсутствием осадков, так как до конца недели не ожидается никаких дождей или сильных гроз. «Это действительно тревожная ситуация, учитывая засуху», — подчеркнул директор метеорологической службы Il Meteo Антонио Сано. По прогнозам эксперта, погодные условия почти не изменятся до конца месяца.

Ранее сильную засуху предрекли половине Европы специалисты Еврокомиссии (ЕК). Согласно данным специалистов, нехватка воды летом 2022 года затронет 46 процентов территории Евросоюза. 11 процентов уже столкнулись с аномальными погодными условиями.