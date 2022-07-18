Европе назвали способ запастись газом к трудной зиме

Глава МЭА призвал ЕС немедленно снизить уровень потребления газа для заполнения хранилищ

Европе необходимо уже сейчас снизить уровень потребления газа, чтобы довести уровень запасов в хранилищах к сезону до адекватного уровня. Соответствующий способ подготовиться к предстоящей зиме назвал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет Bloomberg.

«Первым немедленным шагом для заполнения хранилищ до адекватного уровня должно стать сокращение текущего потребления газа в Европе и его закачка в них. Частично это уже происходит из-за чрезвычайно высоких цен, но нужно сделать больше. Чтобы подготовить Европу к трудной предстоящей зиме, нужны дополнительные значительные меры экономии», — сказал он.

Притом Бироль добавил, что даже доведение показателя заполненности хранилищ до 90 процентов не устраняет риска проблем в том случае, если поставки из России полностью прекратятся. Еще выше риски для Евросоюза будут в том случае, если прокачка остановится еще до достижения этой отметки, полагает глава МЭА.

Расчета на альтернативных поставщиков газа, полагают в агентстве, недостаточно. По оценкам МЭА, в ближайшие три месяца нужно сэкономить еще 12 миллиардов кубометров — это эквивалент примерно 130 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). По итогам 2021 года ЕС импортировал из России более 150 миллиардов кубометров.

Европейски союз план чрезвычайных мер по поддержке экономики на случай внезапного прекращения поставок газа из России уже подготовил. По данным Bloomberg, в данный момент в Брюсселе полагают, что риск соответствующего решения достаточно велик. Еврокомиссия предлагает сделать акцент на использовании альтернативного топлива и масштабных кампаниях по продвижению экономии энергии.