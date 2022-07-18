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В ДНР рассказали о возможных контрибуциях с Украины и Запада

Советник главы ДНР Гагин допустил иск о контрибуциях к Украине и западным странам
Ян Гагин

Ян Гагин. Кадр: Телеканал СТВ. Севастополь / YouTube

Донецкая народная республика (ДНР) может направить иск о контрибуциях к Украине и западным странам по итогам специальной военной операции. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в интервью News.ru.

«Если останется еще государство Украина, то возможен иск о контрибуции. Это законно и логично. Я считаю необходимым обратить этот иск также к западным странам, поставляющим виды вооружений, которые применяются против мирного населения Донбасса», — допустил Гагин.

Запад поставляет Украине не только оружие, но и солдат, отметил советник главы ДНР. По его мнению, лидеры западных стран должны понести ответственность в рамках международного права, поскольку не могут не знать, что их граждане воюют на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в ДНР назвали сроки выхода союзных сил на границы Донецкой области. «Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», — заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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