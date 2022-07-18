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На Кубани археологи обнаружили античные монеты III века до нашей эры

На раскопках в поселке Кучугуры археологи нашли керамические сосуды и медные монеты

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В поселке Кучугуры Темрюкского района археологи завершили раскопки античного поселения. О результатах экспедиции сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

Отмечается, что археологи обнаружили каменные фундаменты, на которых возводили строения из глинобитных блоков. Большинство находок составили керамические сосуды разных форм и назначений, а также предметы быта — терочная плита и ткацкие грузила.

«Единичными находками стали медные монеты, которые позволили ученым датировать памятник археологии периодом с III до I века до нашей эры», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ученые закончили исследовать лишь небольшую часть памятника, однако судя по обнаруженным находкам история древнего поселения связана с политическими и экономическими изменениями, которые претерпевало в этот период Боспорское царство. Археологи предполагают, что населенный пункт в древности был город Киммериком, названный так в честь обитавших здесь кочевников-киммерийцев.

Ранее в июле на стоянке каменного века в Хакасии обнаружили коллекцию предметов каменной и костяной индустрии, возраст которых оценивается примерно в 25 тысяч лет. Важными находками стала незаконченная каменная подвеска — она позволит ученым реконструировать технологию изготовления в древности подобных украшений.

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Дарья Рыбак
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