На Кубани создадут девять новых охраняемых природных территорий

Глава Краснодарского края Кондратьев: до конца 2023 года на Кубани создадут девять ООПТ

На Кубани до конца 2023 года создадут девять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, на Кубани ведется масштабная работа по защите и сохранению зеленых зон. Так, согласно региональной схеме, необходимо взять под охрану еще девять особо охраняемых природных территорий.

«Эту работу мы планируем завершить до конца 2023 года. Благодаря этому площадь особо охраняемых природных территорий на Кубани увеличится более чем на 120 тысяч гектаров», — дал прогноз глава Краснодарского края.

Кондратьев также отметил, что за последние шесть лет в крае взяли под охрану 62 таких территории в 29 муниципалитетах — 30 из них с начала 2021 года. Глава Кубани добавил, что поручил главам всех городов и районов ускорить работу в данном направлении.

С 19 по 25 июля на Кубани в окрестностях села Кеслерово пройдет очередная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ». Главной целью экспедиции является поиск и выявление неизвестных воинских захоронений, а также непогребенных останков воинов, погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны (ВОВ).