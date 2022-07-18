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В Киеве назвали условия разрыва отношений с Минском

В МИД Украины заявили о разрыве отношений с Минском в случае вторжения ВС Белоруссии

Фото: Zheng Huansong / globallookpress.com

В министерстве иностранных дел Украины назвали условия разрыва отношений с Минском. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, это может произойти в том случае, если Вооруженные силы (ВС) Белоруссии вторгнутся на территорию страны. Его цитирует РИА Новости.

«Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины», — сказал Кулеба.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев попытался нанести удары по военным объектам на территории республики. Отразить атаку белорусским военным удалось благодаря системам противовоздушной обороны (ПВО) «Панцырь».

В министерстве обороны Украины опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности.

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Алевтина Запольская
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