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Бывшего вице-мэра российского города осудили условно за присвоение денег

Суд приговорил к 2 годам условно экс-заммэра Воронежа Левцева за присвоение 1,5 млн руб.
Владимир Левцев

Владимир Левцев. Фото: Администрация городского округа город Воронеж

Центральный районный суд Воронежа признал виновным в присвоении денежных средств бывшего заместителя мэра Воронежа Владимира Левцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-чиновник приговорен к двум годам лишения свободы условно. Его защита не намерена обжаловать приговор. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить бывшего вице-мэра к двум годам реального срока.

Левцев был осужден за совершение преступления на посту директора государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис». По данным следствия, с 2016 по 2017 год он присвоил более 1,5 миллиона рублей «путем получения по надуманным основаниям под авансовый отчет денежных сумм». В свою очередь защита указывала, что устав предприятия предусматривал возможность предоставления займов сотрудникам, которые возвращались. Адвокаты указывали, что имела место просрочка, за что Левцеву должны были вменить злоупотребление полномочиями.

31 мая сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина, обвиняемого в коррупции. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, в августе 2020 года Бавыкин предложил кандидату в гордуму Сергею Кудрявцеву за деньги помочь с выборами, в частности, обеспечить не менее 50 процентов голосов избирателей. С аналогичным предложением вице-мэр обратился еще к восьми парламентариям, получив от них взятки на общую сумму 6,8 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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