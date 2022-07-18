В ДНР рассказали об обстреле Михайловки

СЦКК ДНР заявил, что войска ВСУ выпустили по Михайловке 10 снарядов калибром 122 мм

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении центра сказано, что украинские войска выпустили по населенному пункту 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

Ранее, 10 июля, представительство республики в СЦКК доложило, что ВСУ обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Уточняется, что по два реактивных снаряда системы «Ураган» было выпущено по поселкам Пантелеймоновка и Михайловка, расположенным к северу от Донецка.