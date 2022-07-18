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В горах Сочи открылся новый кемпинг

На курорте «Роза Хутор» открылся горный кемпинг «Нахазо»

Фото: Роза Хутор

В Сочи на высоте 1900 метров над уровнем моря открылся новый кемпинг «Нахазо». Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что кемпинг находится на курорте «Роза Хутор», он расположен на южном склоне хребта Аибга. Туристический лагерь повышенного комфорта состоит из 12 деревянных лоджей треугольной формы. Каждый домик оборудован всем необходимым для ночевки: кроватями с постельным бельем, розетками и светильниками.

Кроме того, на территории кемпинга есть ресторан, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки и большая терраса с видом на долину реки Псоу. Туристам также доступна сотовая связь и Wi-Fi.

Добраться до кемпинга можно по канатным дорогам курорта до вершины Роза Пик, а далее по новому горному маршруту: протяженность пути составляет около семи километров в одну сторону, перепад высот — 420 метров.

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«Сейчас все более очевидным становится запрос на альтернативный отдых с погружением в дикую природу. И мы готовы предоставить нашим гостям такую возможность. Кроме маршрутов с профессиональными гидами, удовольствия от уединения, воздуха и окружающих ландшафтов, в кемпинге можно будет пройти специальные обучающие курсы по навыкам поведения в горах», — заявил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Ранее в июне под Торжком в Тверской области в двух часах езды от Москвы открылся кемпинг «На поле круг». В получасе езды от кемпинга находятся водопад, знаменитая могила музы Пушкина и музей деревянного зодчества «Василево».

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Дарья Рыбак
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