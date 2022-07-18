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Бывший командующий НАТО назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Экс-командующий НАТО Ставридис заявил, что спецоперация закончится через 4-6 месяцев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал сроки завершения спецоперации на Украине. Его слова передает издание Insider.

Ставридис сравнил ситуацию на Украине с той, которая сложилась в конце Корейской войны. По мнению экс-командующего, конфликт закончится через 4-6 месяцев и приведет к перемирию, милитаризованной зоне между сторонами, «продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту». «Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого», — добавил он.

В июне Ставридис рассказал, что в новой концепции НАТО, которую страны альянса примут на саммите в Мадриде, Россия «будет на первом месте». По словам военного из США, альянс значительно увеличит расходы на оборону, а также постоянные силы реагирования. КНР в новой стратегии будет отведено место стратегического конкурента.

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Марина Совина
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