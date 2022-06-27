В США рассказали о новой стратегии НАТО

Автор прошлой стратегии НАТО рассказал, что в новой концепции Россия будет на первом месте

В новой концепции НАТО, которую страны альянса примут на саммите в Мадриде, Россия «будет на первом месте». Об этом в своей статье для Bloomberg рассказал бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис, автор прошлой концепции блока «Большая сделка с Россией» 2010 года.

По словам военного из США, НАТО значительно увеличит расходы на оборону, а также постоянные силы реагирования. КНР в новой стратегии будет отведено место стратегического конкурента.

Ставридис утверждает, что в новом документе «заявки на расширение будут приветствоваться при условии соблюдения требований для вступления, изложенных в договоре НАТО». Также альянс увеличит количество учений и наблюдательных мероприятий в Арктике. Важность региона усилит возможное присоединение к альянсу Норвегии и Финляндии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит альянса, который пройдет 28–30 июня в Мадриде, станет историческим. Значимость саммита, по его мнению, будет заключаться в принятии ряда важных решений, в том числе по поводу крупнейшей трансформации коллективной обороны НАТО со времен окончания холодной войны. Кроме обсуждения ситуации на Украине на саммите планируют затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель, обсудят укрепление усилий по сотрудничеству с южными странами и согласуют новый пакет помощи Мавритании.