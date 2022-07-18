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Назван топ-5 болезней туристов на курортах России

«Известия»: инфекционисты составили рейтинг инфекций на российских курортах

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Инфекционисты составили рейтинг инфекций, которыми туристы заражаются на российских курортах. Об этом пишут «Известия».

В пятерку вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передаваемые половым путем. Врачи объяснили, что защититься от них можно, просто соблюдая правила личной гигиены. Также рекомендуется не купаться в грязной воде, не питаться сомнительными продуктами и пользоваться барьерной контрацепцией.

В июне Страховой Дом ВСК представил исследование, согласно которому главными опасностями для россиян в отпуске стали проблемы со здоровьем — чаще всего туристы жалуются на отиты, болезни ЖКТ и переломы. А в Египте, помимо распространенных проблем со здоровьем, путешественников поджидают опасности в море — на травмы стоп из-за морских ежей жалуются два процента туристов.

Ранее врачи назвали туристам способы защититься от болезней во время поездок, чтобы не испортить себе отпуск. Так, по словам доктора Деборы Ли, чтобы избежать аллергии во время полета, пассажирам следует занимать место у окна, поскольку оно считается «самым чистым». Помимо этого, она посоветовала протирать столик, пряжку ремня безопасности и подлокотники антибактериальными салфетками, а также не направлять на себя вентилятор, чтобы избежать попадания микробов.

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Марина Совина
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