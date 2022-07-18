В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки

СЦКК ДНР заявил, что войска ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 20 снарядов калибром 155 мм

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Пантелеймоновка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В заявлении центра говорится, что украинские военные выпустили по населенному пункту 20 снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили две ракеты из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску в Луганской народной республике (ЛНР). Мэр города Альберт Апшев доложил, что в результате обстрела украинскими войсками получил ранения местный житель.