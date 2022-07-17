В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска украинскими военными из РСЗО HIMARS

СЦКК ЛНР заявил, что ВСУ выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, ранен местный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 21:30 выпустили две ракеты из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как заявил мэр города Альберт Апшев, в результате обстрела украинскими военными получил ранения местный житель, передает ТАСС. Пострадавшего госпитализировали в центральную городскую больницу.

Глава Алчевска отметил, что населенный пункт частично остался без электроснабжения, в некоторых местах перебита линия электропередачи. Восстановлением занимаются электрики.

«Нам сложно сейчас что-то определить, возгорания как такового нет, но есть задымление, пыль поднялась, темно», — сказал Апшев. Он добавил, что в воскресенье утром оперативный штаб при мэрии соберет группу, которая оценит повреждения в городе при помощи коммунальных служб.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар из РСЗО HIMARS по Крыму.

