В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска украинскими военными из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 21:30 выпустили две ракеты из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как заявил мэр города Альберт Апшев, в результате обстрела украинскими военными получил ранения местный житель, передает ТАСС. Пострадавшего госпитализировали в центральную городскую больницу.
Глава Алчевска отметил, что населенный пункт частично остался без электроснабжения, в некоторых местах перебита линия электропередачи. Восстановлением занимаются электрики.
«Нам сложно сейчас что-то определить, возгорания как такового нет, но есть задымление, пыль поднялась, темно», — сказал Апшев. Он добавил, что в воскресенье утром оперативный штаб при мэрии соберет группу, которая оценит повреждения в городе при помощи коммунальных служб.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар из РСЗО HIMARS по Крыму.