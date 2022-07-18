В Новой Каховке сообщили о попытках ВСУ нанести ракетные удары

Власти Каховского района сообщили о попытках ВСУ нанести ракетные удары по Новой Каховке

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Утром были очередные многочисленные ракетные удары. ПВО [противовоздушная оборона] работала, но все равно были в течение получаса попадания в районе города», — рассказали власти района.

Леонтьев также добавил, что на данный момент администрация региона выясняет информацию о происшествии.

Ранее, 11 июля, стало известно об ударе ВСУ по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненые. Помимо этого, была повреждена гражданская инфраструктура, был уничтожен склад с гуманитарной помощью.