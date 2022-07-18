Российский врач оценила внешность Пугачевой без макияжа на новых фото

Дерматолог Ирина Нельга предположила, что певица Алла Пугачева сделала подтяжку лица

Российский дерматолог Ирина Нельга оценила внешность российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новых фото, где она запечатлена без макияжа, и предположила, что Примадонна сделала подтяжку лица. Снимки и комментарий специалистки приводит «Комсомольская правда».

Известно, что исполнительница вместе с супругом Максимом Галкиным посетила концерт латвийского музыканта Интарса Бусулиса в Юрмале. При этом отмечается, что фотографы сняли артистку в концертом зале и за кулисами без косметики на лице.

Ирина Нельга считает, что 73-летняя Пугачева выглядит «достаточно неплохо», и добавляет, что возрастные изменения кожи в ее годы неизбежны. «У одних старение мелкоморщинистое, у других — мускульное, а у третьих случается деформация: лицо "опускается" вниз. И это как раз случай Аллы Борисовны», — рассказала врач.

По наблюдениям врача, морщин на лице у Примадонны нет, однако присутствует дряблость кожи. «Ее так называемая гармошка — это следы от манипуляций на лице. Судя по всему, артистка делала втяжение кожи в области щек: ставила хирургические либо косметологические нити», — пояснила Нельга и решила, что данные процедуры певица сделала недавно, поскольку у нее заметны следы от отеков.

В заключение медик предположила, что Пугачева прибегала к подтяжке лица, добавила объем в области подбородка, а также сделала контурную пластику филлерами гиалуроновой кислоты.

В мае Алла Пугачева показала лицо без косметики и вызвала споры в сети. Знаменитость опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она запечатлена в белых укороченных брюках, топе и рубашке. Некоторые фанаты раскритиковали внешность артистки, отметив, что она стала плохо выглядеть.