Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В процессорах AMD и Intel нашли критическую уязвимость

TechRadar: уязвимость типа Spectre/Meltdown поразила процессоры AMD и Intel

Фото: Shutterstock

Процессоры AMD и Intel могут быть подвержены взлому с помощью новой уязвимости типа Spectre/Meltdown. Об этом сообщает издание TechRadar.

Критическую проблему нашли специалисты Федерального института технологий (ETH Zurich) из Швейцарии Йоханнес Викнер и Кавех Разави. По словам экспертов, обнаруженная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к памяти ядра. Системная уязвимость под названием Retbleed может быть применима во время выполнения чипами вычислительных операций.

«Когда компьютеры выполняют специальные вычислительные операции для ускорения операций, они оставляют следы, которыми могут злоупотреблять хакеры, чтобы поразить процессоры», — отметили исследователи. Злоумышленники могут получить доступ к приватной информации — ключам шифрования и паролям. Уязвимость особо опасна, если процессоры применяются для расчетов в облачных средах.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

По словам Викнера и Разави, уязвимости подвержены практически все процессоры AMD и Intel. «Однако для получения доступа к памяти и кражи информации требуются определенные навыки», — подчеркнул Йоханнес Викнер.

Журналисты издания обратились за комментарием в AMD и Intel. «Мы уже работали с нашими отраслевыми партнерами по смягчению последствий Retbleed. Системы Windows не затронуты, поскольку они защищены от уязвимости по умолчанию», — ответили представители Intel.

В сентябре журналисты издания BleepingComputer выяснили, что хакеры научились взламывать компьютеры через видеокарты. Спрятанный в памяти видеокарты вредоносный код невозможно обнаружить, так как встроенные инструменты защиты сканируют только оперативную память компьютера.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Садовод назвала способ вырастить красивые гортензии с помощью червей
Дантист отвез жену на сафари в Африку и убил ради страховки
В процессорах AMD и Intel нашли критическую уязвимость
Блогерша показала простой способ подобрать правильный размер бюстгальтера
Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
Еще одна страна задумалась об использовании карт «Мир»
В России оценили планы Трасс встретиться с Путиным
Россиян восхитил московский милиционер из 80-х
Названы страны Европы с самым доступным бензином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.