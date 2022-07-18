В процессорах AMD и Intel нашли критическую уязвимость

TechRadar: уязвимость типа Spectre/Meltdown поразила процессоры AMD и Intel

Процессоры AMD и Intel могут быть подвержены взлому с помощью новой уязвимости типа Spectre/Meltdown. Об этом сообщает издание TechRadar.

Критическую проблему нашли специалисты Федерального института технологий (ETH Zurich) из Швейцарии Йоханнес Викнер и Кавех Разави. По словам экспертов, обнаруженная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к памяти ядра. Системная уязвимость под названием Retbleed может быть применима во время выполнения чипами вычислительных операций.

«Когда компьютеры выполняют специальные вычислительные операции для ускорения операций, они оставляют следы, которыми могут злоупотреблять хакеры, чтобы поразить процессоры», — отметили исследователи. Злоумышленники могут получить доступ к приватной информации — ключам шифрования и паролям. Уязвимость особо опасна, если процессоры применяются для расчетов в облачных средах.

По словам Викнера и Разави, уязвимости подвержены практически все процессоры AMD и Intel. «Однако для получения доступа к памяти и кражи информации требуются определенные навыки», — подчеркнул Йоханнес Викнер.

Журналисты издания обратились за комментарием в AMD и Intel. «Мы уже работали с нашими отраслевыми партнерами по смягчению последствий Retbleed. Системы Windows не затронуты, поскольку они защищены от уязвимости по умолчанию», — ответили представители Intel.

В сентябре журналисты издания BleepingComputer выяснили, что хакеры научились взламывать компьютеры через видеокарты. Спрятанный в памяти видеокарты вредоносный код невозможно обнаружить, так как встроенные инструменты защиты сканируют только оперативную память компьютера.