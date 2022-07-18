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Путин заявил о снижении смертности в России к допандемийному уровню

Путин сообщил, что смертность в России снизилась к допандемийному уровню

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В России смертность снизилась до уровня, на котором она была до пандемии коронавируса. Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года», — сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что в стране средняя продолжительность жизни по итогам второго квартала превысила 73 года. Путин считает, что к 2030 году этот показатель должен составить 78 лет.

В связи с этим президент обратил внимание, что необходимо принять и реализовать программы по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С у россиян.

Ранее глава Миндава Михаил Мурашко заявил, что увеличение продолжительности жизни в России в условиях пандемии — очень амбициозная задача. Министр назвал достижение средней продолжительности жизни 78 лет к 2030 году сложной целью, так как нужно «преодолеть сегодняшний кризис и выйти на траекторию развития».

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Анастасия Шейкина
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