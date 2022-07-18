В Левобережном районе Мариуполя восстановлено электроснабжение

Российские энергетики восстановили электроснабжение Левобережного района Мариуполя

Российские энергетики восстановили электроснабжение потребителей Левобережного района города Мариуполя. Об этом в телеграм-канале сообщил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Под напряжение поставлена подстанция 110 киловольт «Город-8», включены 5 трансформаторных подстанций и 4 распределительных пункта.

«Благодаря вашей интенсивной работе в кратчайшие сроки были восстановлены электрические сети для подачи напряжения в 10 многоэтажных домов, а это — 1734 жителя, которые смогут снова зажечь свет, приготовить еду, накормить семью. Кроме того, были запитаны социально значимые объекты — канализационно-насосная станция №2 и Школа №5. Возобновление их работы — тоже исключительно ваша заслуга, — отметил Игорь Маковский. — Сегодня ваше подразделение является важнейшим элементом в выполнении задач, поставленных перед нами, энергетиками, на государственном уровне. Впереди нас ждет огромная работа. Но я с уверенностью могу сказать — мы справимся! Успехов вам, новых свершений и удачи!»

В конце мая заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак сообщил о том, что российские энергетики уже помогают луганским и донецким коллегам ремонтировать объекты электросетевого хозяйства, способствуют вводу в эксплуатацию на полную мощность Луганской ТЭС. Он отмечал, что совместно с предприятиями ДНР осуществляется восстановление газо- и электроснабжения города Мариуполь. Специалисты из России участвуют в подготовке планов ремонтов для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода, обеспечивают объекты ТЭК необходимым оборудованием и материалами, организуют бесперебойное газоснабжение.

