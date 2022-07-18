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Народная милиция объявила о взятии Северска

Народная милиция ЛНР сообщила об установлении контроля над Северском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция ЛНР взяла Северск, над городом установлен контроль союзных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МВД республики Виталия Киселева.

Северск расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР), однако город брали штурмом именно луганские подразделения. Отсюда открываются дороги на наступления на Соледар, Бахмут и Славянск.

Российские военные и Народная милиция сообщали об упорных боях за город с начала месяца.

15 июля им удалось отрезать пути отхода для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые днем ранее начали запланированное отступление.

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Алевтина Запольская
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