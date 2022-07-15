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В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска

В НМ ЛНР заявили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Практически все пути отхода из Соледара и Северска контролируются союзными силами. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Мы контролируем большую часть дорог, но есть еще грунтовые дороги, которые мы из-за рельефа местности не можем полностью контролировать, но мы их частично контролируем при помощи средств объективного контроля. Они полностью все в зоне огневого поражения», — заявил Марочко.

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Алевтина Запольская
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