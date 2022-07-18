Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Продажи товаров со скидками в российских магазинах оказались рекордными

NielsenIQ: с укреплением рубля скидки начали возвращаться в российские магазины

Фото, Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Доля продаж продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками в денежном выражении достигла 48 процентов в июле в российских магазинах, что оказалось новым недельным рекордом для 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Эксперты отмечают, что восстановление уровня промо после рекордного спада весной произошло менее чем за три месяца. По данным NielsenIQ, самый значительный прирост доли промо в июне-июле оказался в продажах влажных салфеток для детей и заменителей грудного молока (на 19 и 18 процентов соответственно).

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

Доля продаж растворимого кофе со скидками взлетела на 14 процентов, дезодорантов и чистящих средств — на 13 процентов. Основатель Synergetic (выпускает бытовую химию и косметику) Алексей Зюзин пояснил, что производители отказывались от скидок из-за увеличения себестоимости на фоне повышения курса валют, но с укреплением рубля промо начали возвращаться.

Другой источник издания говорит, что возврат к скидкам нужен для поддержания спроса после повышения цен. Однако говорить об окончательном возврате промо на прежние уровни преждевременно, уверен гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В марте российские магазины начали массово отменять скидки и промоакции. Они объясняли такое решение повышением стоимости товаров на фоне роста курса валют и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны впервые назвало командующего группировкой «Восток»
В России выявили 4548 случаев коронавируса
Популярный курорт в Германии опустел без россиян
IKEA ввела ограничения на время покупок
Глава МИД Чехии предложит ЕС пересмотреть отношения с Россией
Россиянам назвали стоимость отдыха в санаториях Кавказа
В камере СИЗО покончил с собой проректор Российской таможенной академии
Медицина в Херсонской области стала бесплатной
Британцы стали отказываться от мяса из-за роста цен
Продажи товаров со скидками в российских магазинах оказались рекордными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.