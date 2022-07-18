Продажи товаров со скидками в российских магазинах оказались рекордными

NielsenIQ: с укреплением рубля скидки начали возвращаться в российские магазины

Доля продаж продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) со скидками в денежном выражении достигла 48 процентов в июле в российских магазинах, что оказалось новым недельным рекордом для 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Эксперты отмечают, что восстановление уровня промо после рекордного спада весной произошло менее чем за три месяца. По данным NielsenIQ, самый значительный прирост доли промо в июне-июле оказался в продажах влажных салфеток для детей и заменителей грудного молока (на 19 и 18 процентов соответственно).

Доля продаж растворимого кофе со скидками взлетела на 14 процентов, дезодорантов и чистящих средств — на 13 процентов. Основатель Synergetic (выпускает бытовую химию и косметику) Алексей Зюзин пояснил, что производители отказывались от скидок из-за увеличения себестоимости на фоне повышения курса валют, но с укреплением рубля промо начали возвращаться.

Другой источник издания говорит, что возврат к скидкам нужен для поддержания спроса после повышения цен. Однако говорить об окончательном возврате промо на прежние уровни преждевременно, уверен гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В марте российские магазины начали массово отменять скидки и промоакции. Они объясняли такое решение повышением стоимости товаров на фоне роста курса валют и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов.