Сын Бекхэма потерял миллионный контракт с брендом из-за мясного стейка

Модель Бруклин Бекхэм потерял контракт с экомаркой Superdry из-за видео с рецептом стейка

Бруклин Бекхэм-Пельтц, сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, потерял контракт с экобрендом Superdry из-за предпочтений в еде. Об этом сообщает Metro.

Манекенщик стал лицом указанной марки в ноябре 2021 года, а через восемь месяцев руководство компании приняло решение досрочно разорвать сотрудничество с моделью. Согласно материалу, эксперты оценивали указанный контракт как минимум в миллион фунтов стерлингов (69,7 миллиона рублей).

По информации издания, причиной прекращения коллаборации с Бекхэмом стали негативные комментарии, которые появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Манекенщик опубликовал видео с рецептом мясного стейка сразу после рекламы кроссовок Superdry, выполненных из веганской кожи. Подписчики посчитали поведение мужчины неприемлемым и высказали свое мнение под многочисленными постами в соцсети.

На данный момент все публикации удалены из аккаунта экс-представителя бренда.

В декабре 2021 года бывшая жена Гуфа лишилась крупных контрактов из-за интимного фото в соцсетях. Певица и дизайнер Айза Анохина случайно опубликовала интимную фотографию, которая изначально, по ее словам, была предназначена для ее бывшего возлюбленного, музыканта Олега Майами. «Могу сказать, что я потеряла крупные контракты, к сожалению, и мне от этого было очень больно. Эта роковая ошибка произошла из-за невнимательности, усталости, но это лично моя ответственность», — высказалась звезда.