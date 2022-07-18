Психолог назвал способ справиться с депрессивным настроением после потери работы

Психофизиолог Щербатых: после увольнения нужно заново полюбить себя

После потери работы нужно заново полюбить себя, считает доктор биологических наук, профессор кафедры психологии, психофизиолог Юрий Щербатых. Способ справиться с депрессией после увольнения он назвал в интервью для «Доктор Питер».

Уход с рабочего места для многих людей является триггером к возникновению депрессивных настроений, ухудшению сна и даже может спровоцировать панические атаки, отметил он. По словам психофизиолога Щербатых, преодолеть негативные последствия потери работы возможно, и для этого, в первую очередь, он советует определиться с планами на будущее: «Дотянуть до пенсии на работе с нормальной зарплатой? Найти новую интересную работу? Реализовать себя в другой области? Вариантов может быть великое множество».

Далее, Щербатых дал совет принять себя как личность, которая имеет собственную ценность вне зависимости от наличия или отсутствия работы. Карьерные промахи не могут не сказаться на самооценке, поэтому психолог призвал заново полюбить себя, даже если уважение и любовь оказались потеряны.

Чтобы успешно найти новое рабочее место, эксперт рекомендовал заранее составить список компетенций, знаний и навыков, грамотно оформить резюме и направить все силы на поиск работы. Если переживания по поводу увольнения затянулись, Юрий Щербатых предписал обратиться за помощью квалифицированного психолога, поскольку «каждый человек индивидуален и рекомендации для него могут отличаться».

До этого американский психолог Сет Дж.Гиллихан перечислил способы избежать выгорания на работе. По его мнению, избежать выгорания из-за слишком большого объема работы и задач возможно, если прислушиваться к себе и сформировать личный список правил.

