Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярный заповедник на Камчатке приостановит экскурсии для туристов

Кроноцкий заповедник приостановит экскурсии с 19 июля из-за ареста сотрудников

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кроноцкий заповедник на Камчатке с 19 июля приостановит проведение экскурсий для туристов, а также научных исследований на своей территории. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

В учреждении пояснили, что решение принято из-за ареста сотрудников, которые «администрировали ключевые направления деятельности».

Уточняется, что трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением популярного заповедника.

Сотрудников Кроноцкого заповедника обвинили в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба. Камчатский суд назначил им реальные сроки заключения, максимальный из которых — восемь лет строгого режима.

В июле на Камчатке эвакуировали с горного перевала группу из 28 туристов. На высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар. Это произошло вблизи горы Верблюд в районе Авачинского перевала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Россияне массово устремятся за банковскими картами в соседние страны
Bloomberg рассказал о «роковой петле» доллара
Российский фигурист рассказал об угрозе смерти из-за работы с американкой
Момент крушения вертолета в российском регионе попал на видео
Стали известны подробности биографии нового главы СБУ Малюка
Арестованный проректор таможенной академии совершил суицид в камере
Инцидент с чеченскими всадниками у границ Дагестана получил продолжение
ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР
Известная блогерша назвала Собчак причину закрытия популярного YouTube-шоу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.