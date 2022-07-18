Популярный заповедник на Камчатке приостановит экскурсии для туристов

Кроноцкий заповедник приостановит экскурсии с 19 июля из-за ареста сотрудников

Кроноцкий заповедник на Камчатке с 19 июля приостановит проведение экскурсий для туристов, а также научных исследований на своей территории. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

В учреждении пояснили, что решение принято из-за ареста сотрудников, которые «администрировали ключевые направления деятельности».

Уточняется, что трое специалистов руководили деятельностью по науке и развитию туризма, финансово-экономическим направлением популярного заповедника.

Сотрудников Кроноцкого заповедника обвинили в хищении более 400 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба. Камчатский суд назначил им реальные сроки заключения, максимальный из которых — восемь лет строгого режима.

В июле на Камчатке эвакуировали с горного перевала группу из 28 туристов. На высоте около 800 метров несколько человек получили тепловой удар. Это произошло вблизи горы Верблюд в районе Авачинского перевала.