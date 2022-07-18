Минобороны заявило о поджогах украинскими военными полей с зерном

Минобороны заявило, что ВСУ поджигают поля с зерном в Запорожской и Херсонской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, используя вертолеты и артиллерию. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, говорится на сайте Минобороны России.

По словам Мизинцева, украинские военные разместили на территории зернохранилищ поселка Калиновка Бахмутского района Донецкой народной республики (ДНР) артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил (ВС) РФ, провоцируя их таким образом на ответный огонь.

Генерал подчеркнул, что такие провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне обвинений в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, при этом, подчеркнул он, подобные факты по-прежнему остаются без внимания мирового сообщества.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев обвинил ВСУ в уничтожении при отступлении полей пшеницы и хранилищ с зерном. По его словам, украинские военные бежали из Волчеяровки под Лисичанском в сторону Северска, поджигая с помощью вертолетов поля с зерном. Кроме того, похожий случай произошел в Рубежном, когда ВСУ ударили по элеватору с большим количеством зерна, в результате чего все сгорело.