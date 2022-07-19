Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Маслякова назвали главным цензором КВН

Дрессировщик Эдгард Запашный назвал ведущего Александра Маслякова главным цензором КВН

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, рассуждая о том, есть ли в КВН цензура, назвал ведущего проекта Александра Маслякова главным цензором Клуба веселых и находчивых. В беседе с KP.RU он также выразил уверенность в том, что именно это и обеспечивает долголетие КВН.

По мнению Запашного, в КВН есть и интеллектуальный юмор, и юмор «на злобу дня». В качестве примера дрессировщик привел команду РУДН: он счел, что участники коллектива позволяли себе политические шутки в адрес самых высокопоставленных лиц.

Материалы по теме:
«Если семья без урода — значит, он еще на работе» «Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
1 июля 2020
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть» Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
3 июля 2021

«Но, конечно же, в КВН есть цензура, и это правильно. Иначе, когда ты молодежи даешь возможность чудить, они могут где-то перегнуть палку. Главным цензором в КВН является сам Александр Васильевич. Это придает долголетие КВН», — заявил Запашный.

Ранее в июле Масляков рассказал о том, планирует ли он он вернуться в передачу в качестве ведущего. Говоря о том, что он провел одну из трех снятых в мае игр КВН, он добавил: «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал». Кроме того, Масляков подчеркнул, что пока преждевременно говорить о том, когда новые выпуски КВН покажут в эфире Первого канала.

В феврале Масляков заразился коронавирусом. Из-за болезни он пропустил несколько первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала КВН провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Кривотулова
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России
Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули
В России назвали замену ушедшему с рынка H&M
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с ракетными комплексами Stinger и Javelin
Регина Тодоренко поделилась подробностями вторых родов
Падение астероида создало алмазные структуры с необычными свойствами
Артиллерия ЛНР обстреляла позиции ВСУ в Соледаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.