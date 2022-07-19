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Богатые москвичи переключились на квартиры подешевле

«Ъ»: покупатели элитного жилья в Москве переключились на покупку премиальных квартир

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В апреле-июне 2022 года богатые москвичи переключились на квартиры подешевле — вместо элитного жилья покупатели стали выбирать варианты в премиальном сегменте. Об этом рассказали опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Согласно отчету компании Est-a-Tet, за указанный период в Москве спрос вырос только на премиальные новостройки — прирост продаж составил 2,9 процента год к году, достигнув 30,1 тысячи квадратных метров. В тот же срок спрос на элитные новостройки упал более чем в 10 раз, до 2,8 тысячи квадратных метров, в бизнес-классе — в 2,7 раза, до 139,9 тысячи квадратных метров, в комфортклассе — на 27,6 процента, до 377,7 тысячи квадратных метров.

Как уточнили эксперты, класс жилья определяется его локацией, качеством используемых стройматериалов и ценовыми характеристиками. По данным Est-a-Tet, к концу июня средняя цена одного квадратного метра в новостройках комфорткласса была на уровне 286,9 тысячи рублей, в бизнес-классе — 436,2 тысячи рублей, в премиальных новостройках — 608 тысячи рублей, в элитном сегменте — 1,9 миллиона рублей.

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Рост спроса в премиум-сегменте подтверждают и в «Интеко» — продажи таких квартир у застройщика в апреле-июне выросли в 1,5 раза год к году. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев пояснил, что популярность такого жилья увеличилась во многом за счет состоятельных покупателей, которые могут приобрести недвижимость за наличные, без привлечения ипотечного займа.

Другой причиной высокого интереса к премиальному жилью специалисты назвали низкий объем предложения в элитном сегменте, откуда перетекла часть клиентов. На рынке элитной недвижимости снижение предложения наблюдают уже давно. Так, в 2021 году девелоперы старались не выводить проекты из-за подорожания стройматериалов — первоначально планировали ввод 30 новых проектов, но в октябре в Kalinka Group ожидали всего 15 проектов.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский считает, что пока предсказать итоговые показатели рынка новостроек сложно, точный прогноз можно дать в сентябре-октябре — тогда будут понятны тенденции на мировых финансовых рынках. Эксперт предполагает, что к концу 2022 года все сегменты жилой недвижимости будут стремиться к показателям 2021-го.

Ранее специалисты агентства Penny Lane Realty выяснили, что богатые москвичи резко заинтересовались элитными загородными домами в Подмосковье. По данным аналитиков, спрос на такие объекты в июне вырос на 64 процента по сравнению с апрелем-маем.

Нина Ташевская
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