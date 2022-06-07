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Богатые москвичи бросились покупать один тип жилья

Penny Lane Realty: спрос на элитные частные дома в Подмосковье вырос в июне на 64 процента

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Богатые москвичи в июне бросились покупать один тип жилья — элитные загородные дома в Подмосковье. По данным агентства Penny Lane Realty, cпрос на такие объекты вырос на 64 процента по сравнению с апрелем-маем, пишут «Известия».

Директор департамента жилой недвижимости компании Сергей Колосницын напомнил, что по итогам мая 2022 года продажи элитной загородной недвижимости в Московском регионе упали на 53 процента. Снижение активности на рынке специалисты наблюдают с начала февраля, а самое существенное падение спроса к объектам случилось в марте и апреле — на 71 и 84 процента соответственно.

Однако начало июня, по оценкам Колосницына, показывает стабилизацию и восстановление спроса. Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе показатели будут зависеть от общей экономической ситуации в России. В долгосрочной же перспективе, по мнению специалиста, спрос на загородные дома и курортные локации вырастет на фоне закрытых границ и санкций.

Бум спроса на загородные дома в России ранее предсказал и ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Специалист убежден, что заинтересованности граждан в частной недвижимости поспособствует программа льготной ипотеки на самостоятельное строительство жилья без договора с подрядчиками.

Нина Ташевская
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