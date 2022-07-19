Найдена связь между ожирением и кондиционерами

Диетолог Санчес Перона заявил, что кондиционеры способствуют увеличению веса

Испанские ученые выявили связь между кондиционерами и уровнем ожирения населения. Об этом сообщает El Pais.

Старший научный сотрудник Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), диетолог Хавьер Санчес Перона в своем блоге заявил, что кондиционер, охлаждая воздух, способствует увеличению аппетита сидящего под ним человека. По его мнению, между повышением спроса на кондиционеры в Андалусии и высоким уровнем ожирения жителей региона есть связь.

Ученый не нашел конкретных исследований связи ожирения и продажи кондиционеров, однако считает, что его гипотеза имеет право на существование. «Что научно доказано, так это связь между температурой и аппетитом. Чем выше температура, тем меньше аппетит. Таким образом, кажется очевидным, что, если мы живем и едим под кондиционером, мы будем есть больше и набирать больше веса», — написал Санчес Перона.

Специалистка по питанию из университета Вальядолида, Мария Хосе Кастро объяснила, что человеческий организм способен регулировать метаболизм, чтобы сохранять температуру тела постоянной независимо от температуры окружающей среды: во время обмена веществ организм производит энергию для поддержания внутреннего тепла. Для ее выработки людям и нужна пища. «Это свидетельствует о том, что, когда вы едите при более прохладной температуре, вы едите больше», — заключила Хосе Кастро.

Заявление ученой подкрепляется исследованием, проведенным в 2015 году в Бирмингемском университете, США. В ходе эксперимента исследователи выяснили, что каждый раз при повышении температуры среды на один градус участники съедали на 85,9 килокалории меньше. Кроме того, испытуемые в более холодных условиях съели на 99,5 килокалории больше, чем те, кто находился в зоне теплее.

Ученые из этого же университета годом ранее сделали вывод, что, хотя кондиционеры и защищают людей от экстремальных температур, они лишают их возможности тратить больше калорий. Сплит-системы поддерживают комфортную для человека среду, в которой он не страдает ни от жары, ни от холода: из-за этого замедляется обмен веществ, что, в свою очередь, приводит к увеличению веса.

Кондиционеры все чаще покупают и в России. Спрос на них летом 2021 года, согласно отчету «М. Видео — Эльдорадо», стал рекордным за последние 10 лет. Эксперты прогнозируют стабильные продажи и в текущем году.

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