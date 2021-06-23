Аналитики назвали обогатившиеся из-за жары сферы бизнеса

Жара с середины июня заставила москвичей скупать вентиляторы и более чем вдвое увеличить их продажи с начала года. Продажи настенных кондиционеров и сплит-систем выросли в шесть раз, ледогенераторов — в четыре, жалюзи — в три раза. При этом синоптики прогнозируют усиление жары, пишут «Известия».

Продавцы мороженого, кваса и воды рассказали изданию о рекордных скачках продаж с 19 по 22 июня. В онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток» продажи мороженого выросли на 41,2 процента в сравнении с тем же периодом прошлой недели, кваса и тоника — на 44 процента, воды — на 34 процента.

В Москве с 1 по 20 июня продажи вентиляторов выросли на 70 процентов по сравнению с прошлогодним показателем. «Повышенный спрос на вентиляторы наблюдался в это же время в прошлом году, поэтому многие россияне пользуются техникой, купленной тогда. Тем не менее температурные условия заметно повлияли на продажи. Чаще всего приобретают напольные вентиляторы (на ножках) с тремя режимами охлаждения, а также небольшие настольные устройства с двумя режимами работы», — рассказали аналитики ресурса «Чек Индекс». По словам аналитиков компании, в июне этого года массовый интерес к вентиляторам фиксируется в последние две жаркие недели.

Об удвоении продаж за последнюю неделю сплит-систем, мобильных кондиционеров и вентиляторов рассказали и в московских офлайн-магазинах «М.Видео-Эльдорадо», онлайн-продажи выросли в более чем три раза. В «AliExpress Россия» возрос интерес покупателей к компактным кондиционерам-охладителям воздуха. Спрос на них с 11 по 20 июня вырос в 1,7 раза по сравнению первыми десятью днями июня. «Популярностью пользуются и домашние мини-машины для мороженого. Россияне подготовились к летнему периоду и активно покупали такие товары еще в мае. Спрос на них вырос за период в два раза», — рассказали в AliExpress Россия. Там отметили, что россияне готовы отдать за такие устройства четыре тысячи рублей. Особенно за полуавтоматические мороженицы, которые делают пломбир и джелато.

По всей стране ретейлеры отметили рекордные продажи напитков: 19 июня — в 1,6 раза больше, чем в начале месяца. а 20 июня в два раза больше, чем в начале месяца, приобретали мороженого. На прошлой неделе любимым напитком стал квас — плюс 46 процентов.

Ранее диетологи рассказали, какое мороженое в сильную жару поможет ее пережить. Специалисты напомнили о трех типах мороженого: молочном, фруктовом льде, сорбете и пояснили, почему одни сорта стоит выбрать в жаркую погоду, а другие отложить подальше и почему.