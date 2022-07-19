Построенная по чертежам XVIII века поморская ладья пришла на Камчатку

В Петропавловск-Камчатский с Аляски пришла поморская ладья путешественника Синельника

Трехмачтовая поморская ладья «Пилигрим», которая построена по чертежам XVIII века, пришла на зимовку на Камчатку с Алеутских островов. Об этом пишет информационное агентство «Камчатка».

По словам капитана судна Сергея Синельника, в эту навигацию они добрались до Камчатки с Аляски — ладья шла вдоль Алеутских островов и заходила на Командоры. Весь путь занял 2200 морских миль. В порту Петропавловска-Камчатского «Пилигрим» останется на зимовку.

«Последнее у нас было место, где люди живут, это остров Адак. А оттуда уже все, острова необитаемые. Ни одного человека мы не встретили за 20 дней, более 20 дней мы были вдвоем. Суровые были шторма, пережидали на якоре. Не было никого», — рассказал о путешествии Синельник.

Ладья «Пилигрим» — поморская кочневая ладья, построенная по историческим чертежам другой ладьи — «Преподобного Зосимы». Корпус судна выполнен из сосны и ели: его длина 13,4 метра, ширина — 4,1 метра.

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