Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика

Экс-менеджер Шумахера Вилли Вебер обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика

Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер выступил с критикой в адрес семьи гонщика. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Функционер обвинил родных немца в том, что те лгут о состоянии здоровья спортсмена. «Они не дали мне увидеться с ним, сказав, что еще слишком рано, а теперь уже слишком поздно. Прошло девять лет. Может быть, они должны просто сказать как есть», — заявил Вебер.

Экс-менеджер Шумахера добавил, что воспринимал пилота как родного сына. По его словам, ему до сих пор больно говорить о немецком гонщике.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.