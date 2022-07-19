Молящихся в утопающей из-за ливня машине российских детей сняли на видео

В Липецке мать сняла на видео своих молящихся дочерей в утопающей из-за ливня машине

В Липецке мать сняла на видео своих молящихся дочерей в утопающей из-за ливня машине. Соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как российские дети оказались заблокированы в салоне авто из-за потопа. Девочки напуганы и сильно плачут. Мать пытается их успокоить, все вместе они повторяют молитву «Отче наш».

По словам жительницы Липецка, сотрудники МЧС не торопились спасать ее семью. Женщина отметила, что вытаскивать их из салона бросился прохожий. После случившегося она планирует обратиться в региональную прокуратуру.

«Хочу, чтобы больше никто не тонул в этом месте, пусть сделают дорогу. И потребовать возмещения морального и материального ущерба. Я пока не думала о конкретной компенсации», — призналась россиянка.

Женщина пояснила, что часто водит дочерей в церковь и молится вместе с ними дома.

В июне жители Краснодара устроили в городе заплыв на лодках после ливней и попали на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин передвигаются на надувных лодках, поскольку улицы российского города буквально превратились в реки. Один из экстремалов отмечает, что еще никогда так не передвигался.