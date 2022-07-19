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В ЛНР рассказали о разведке стран НАТО в Донбассе

В МВД ЛНР заявили, что страны НАТО следят за «каждым сантиметром» Донбасса со спутников

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

Разведка стран НАТО следит практически за «каждым сантиметром» Донбасса с помощью спутников. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Идет большая разведка со стороны блока НАТО, [в частности] Америки, это спутниковая группировка, огромные эшелоны, которые сегодня работают и показывают практически каждый сантиметр нашей земли, и это, безусловно, тоже является для нас минусом, а для них плюсом», — заявил представитель МВД ЛНР.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) HIMARS дальностью 300 километров, о которых Киев просил США, уже имеются в распоряжении Вооруженных сил Украины.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, работу западных РСЗО на Украине координируют специалисты из Североатлантического альянса.

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Алевтина Запольская
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