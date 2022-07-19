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Россиян предупредили о штрафах за ремонт пола в квартире

Адвокат Кудерко: за нарушение технологии ремонта полов привлекут в штрафу в размере ₽2000

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила россиян о штрафах за ремонт пола в квартире. Она пояснила, что нарушение технологии может привести к тому, что ремонт придется полностью переделывать.

В качестве примера юрист назвала нарушение допустимых пределов реконструкции и переустройства в жилом помещении, к примеру, перенос санитарных приборов на удаление от стояка. Однако значительные финансовые потери могут быть вызваны нарушением технологии ремонта полов — последствиями этого могут стать низкая шумо- и гидроизоляция пола, из-за чего соседи могут обратиться в суд.

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Факт нарушения подтверждается судебной строительно-технической экспертизой. В результате собственника могут обязать заново за свой счет провести все строительные работы, в точном соответствии с регламентами и нормами, предупредила Кудерко. За выполнением работ будут следить судебные приставы. Также собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей. Кроме того, ему придется оплачивать экспертизу, юридические услуги и возместить моральный вред, причиненный соседям.

Ранее специалист по дизайну интерьера сети Hoff Юлия Голуб дала читателям «Ленты.ру» советы по ремонту маленькой квартиры. По словам эксперта, традиционный декор в виде лепнины и массивного текстиля займет место, которое можно было бы использовать для хранения вещей. Для студий также порекомендовали выбирать не только светлые тона, но и яркие оттенки — эксперт посоветовала вдохновиться стилями мемфис и баухаус. Что касается мебели, то для студий необходимо выбрать трансформеры.

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Марина Совина
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