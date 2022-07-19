Россиян предупредили о штрафах за ремонт пола в квартире

Адвокат Кудерко: за нарушение технологии ремонта полов привлекут в штрафу в размере ₽2000

Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила россиян о штрафах за ремонт пола в квартире. Она пояснила, что нарушение технологии может привести к тому, что ремонт придется полностью переделывать.

В качестве примера юрист назвала нарушение допустимых пределов реконструкции и переустройства в жилом помещении, к примеру, перенос санитарных приборов на удаление от стояка. Однако значительные финансовые потери могут быть вызваны нарушением технологии ремонта полов — последствиями этого могут стать низкая шумо- и гидроизоляция пола, из-за чего соседи могут обратиться в суд.

Факт нарушения подтверждается судебной строительно-технической экспертизой. В результате собственника могут обязать заново за свой счет провести все строительные работы, в точном соответствии с регламентами и нормами, предупредила Кудерко. За выполнением работ будут следить судебные приставы. Также собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей. Кроме того, ему придется оплачивать экспертизу, юридические услуги и возместить моральный вред, причиненный соседям.

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