Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Челябинске оцифруют книги из библиотеки императорского дома Романовых

Две книги из библиотеки принца Петра Ольденбургского оцифруют в Челябинске

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Челябинская областная универсальная научная библиотека займется оцифровкой двух книг из библиотеки принца Петра Ольденбургского императорского дома Романовых. Об этом сообщает ТАСС.

Работы по оцифровке планируется завершить до конца 2022 года, тексты будут доступны читателям в режиме онлайн на сайте Национальной электронной библиотеки.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона, речь идет о книге немецкого поэта Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера «S mmtliche Werke», изданной в первой трети XIX века, а также о работе французского политического деятеля Альфонса Мари Луи де Ламартина «Harmonies po tiques et religieuses».

Ранее, 14 июля, в Калининградской филармонии имени Светланова прошел концерт самых ярких произведений мировой классики и эстрады ХХ века. На сцене выступили солисты Погосян, Дудницкий, Бобков, Полевая, Бородина, Василькова, Добролюбов, Диброва, Урушадзе, Янкилевич, Тарасюк и Пудовикова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
Треть россиян нашли у себя рак раньше врача
Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии
Стилистка назвала главные ошибки женщин при сборах в путешествие
Молящихся в утопающей из-за ливня машине российских детей сняли на видео
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего заместителя главы
Назван владелец замка Галкина и Пугачевой
В Израиле решили помочь российским иммигрантам вывести деньги из России
Раскрыто решение России по поставкам газа в Европу
Россия захотела получать деньги за нефть в валюте ОАЭ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.