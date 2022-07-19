В Челябинске оцифруют книги из библиотеки императорского дома Романовых

Две книги из библиотеки принца Петра Ольденбургского оцифруют в Челябинске

Челябинская областная универсальная научная библиотека займется оцифровкой двух книг из библиотеки принца Петра Ольденбургского императорского дома Романовых. Об этом сообщает ТАСС.

Работы по оцифровке планируется завершить до конца 2022 года, тексты будут доступны читателям в режиме онлайн на сайте Национальной электронной библиотеки.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона, речь идет о книге немецкого поэта Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера «S mmtliche Werke», изданной в первой трети XIX века, а также о работе французского политического деятеля Альфонса Мари Луи де Ламартина «Harmonies po tiques et religieuses».

Ранее, 14 июля, в Калининградской филармонии имени Светланова прошел концерт самых ярких произведений мировой классики и эстрады ХХ века. На сцене выступили солисты Погосян, Дудницкий, Бобков, Полевая, Бородина, Василькова, Добролюбов, Диброва, Урушадзе, Янкилевич, Тарасюк и Пудовикова.