Строители устроили ремонт в доме женщины без ее ведома

Daily Star: в США строители перепутали дома и начали ремонт на кухне женщины без ее ведома

В Мичигане, США, строители устроили ремонт на кухне женщины без ее ведома, пока она отлучилась в магазин. Об этом сообщает Daily Star.

Хлоя Фаунтин рассказала, что вернулась домой и обнаружила в коридоре красный ковер. Она насторожилась, поскольку у нее никогда не было такого ковра, и начала осматривать помещения. Когда женщина зашла на кухню, увидела там четырех строителей, сверлящих ее столешницы. Это немало удивило Фаунтин, потому что делать ремонт она не планировала.

Выяснилось, что рабочие перепутали ее дом с соседским и спокойно вошли на кухню, потому что Фаунтин обычно не закрывает дверь, когда выходит в магазин. Более того, женщина рассказала, что подобное происходит не впервые — около года назад она вернулась домой и обнаружила, что в ее саду заливают площадку бетоном. В тот раз она не стала останавливать рабочих и наслаждалась бесплатным ремонтом.

По словам Фаунтин, в случае с кухней ей пришлось заплатить за новые столешницы, но она ни капли не расстроилась. Напротив, женщина отметила, что любит незапланированные ремонты.

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