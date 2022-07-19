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В Новой Каховке обвинили Киев в терроризме

Администрация Каховского района назвала методы Киева при обстреле ГЭС террористическими

Фото: РИА Новости

Киевский режим применил террористические и бандитские методы при обстреле ГЭС в Новой Каховке, в этом обвинил украинскую сторону руководитель пресс-службы Каховской районной администрации Виктор Васильев, передает РИА Новости.

«Точечный удар, который вчера был нанесен по Каховскому шлюзу, показывает, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно», — заявил представитель администрации.

Он также назвал дальнейшую блокировку всего судоходства вниз по Днепру следствием повреждения шлюза. Помимо этого, Васильев уточнил, что приостановка действия судоходства займет неопределенный срок.

Ранее в администрации Каховского района сообщили, что украинские войска нанесли удар в район Каховской ГЭС. В результате инцидента был поврежден магистральный газопровод, на месте удара начался пожар, который удалось ликвидировать.

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Алевтина Запольская
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