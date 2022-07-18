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В Каховской администрации сообщили об ударе ВСУ в район ГЭС

В ВГА Каховского района сообщили об ударе ВСУ в район Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Украинские войска нанесли удар в район Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района.

Стало известно, что в результате инцидента был поврежден магистральный газопровод, на месте удара вспыхнул пожар. По словам главы районной ВГА Владимира Леонтьева, возгорание ликвидировали.

«Был нарушен газопровод высокого давления. Пожар остановлен. Серьезных повреждений нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетные удары по Новой Каховке. Взрывы были слышны утром, система противовоздушной обороны (ПВО) работала, однако были «попадания в районе города», сообщал Леонтьев.

11 июля сообщалось об ударе ВСУ по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненые. Помимо этого, была повреждена гражданская инфраструктура, уничтожен склад с гуманитарной помощью.

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Варвара Кошечкина
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