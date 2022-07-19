В России заметили резкий рост спроса на товары военной тематики

Сервис Moneyplace: в России вырос спрос на товары военной тематики

Сервис Moneyplace проанализировал динамику спроса на товары военной тематики на одном из популярных российских маркетплейсов. Про данным аналитиков, по сравнению с февралем, когда началась спецоперация на Украине, россияне стали чаще интересоваться элементами гардероба с военными принтами. Результатами исследования сервис поделился с «Лентой.ру».

В Moneyplace отметили, что динамика спроса частично объясняется сезонностью, но военная тематика, по их мнению, стала безусловным трендом. Самый заметный скачок продаж пришелся на значки. Аналитики сервиса выяснили, что по сравнению с февралем россияне в первой половине июля потратили на них больше на 4891 процент, средний чек составляет 354 рубля. Следом идут военные галстуки, на них производители смогли заработать на 4386 процентов больше при среднем чеке покупки в 882 рубля.

Также был замечен рост спроса на детские военные костюмы. Только на нарядах для девочек предпринимателям удалось заработать почти 38 миллионов рублей против февральских 11 миллионов.

Продавцы почувствовали рост спроса и нарастили товарный ассортимент практически по всем группам. Наибольшая динамика отмечается в группе военных компасов: число доступных вариантов увеличилось на 3367 процентов.

В Moneyplace также составили список самых востребованных товаров на военную тематику. В топ-5 вошли спальный мешок, камуфляжный костюм, бинокль, бинокль детский, летняя армейская форма. Следом идут различные варианты военно-полевых костюмов, берцы, футболки с военными принтами и прочее.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из правящей фракции «Слуга народа», появился на заседании в военной форме и был выгнан из зала.

