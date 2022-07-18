Депутата Верховной Рады выгнали с заседания из-за военной формы

Депутата Рады Шевченко прогнали из зала заседаний из-за появления в военной форме

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, исключенный из правящей фракции «Слуга народа», появился на заседании в военной форме и вызвал гнев коллег. Видеозапись инцидента публикует «Страна.ua».

На кадрах видно, как пришедшего в зал парламентария обступили другие депутаты и начали оскорблять его за попытку кичиться униформой. В ответ мужчина заверил, что им не стоит переживать, а сам он «служит в разведке».

Это объяснение не устроило собравшихся. Шевченко потребовали переодеться, угрожая выгнать из здания Рады. «В трусах зайдешь!» — заявил один из коллег депутата.

Как отмечает издание, после перепалки нардеп покинул зал, пошел переодеваться и не вернулся.

Ранее двое украинских депутатов внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Алексей Гончаренко и Муса Магомедов решили, что этот регион должен стать «свободным и независимым» от России.