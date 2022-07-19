Первая леди Украины выступит в Конгрессе США

Первая леди Украины Зеленская выступит в Конгрессе в рамках визита в США

Первая леди Украины Елена Зеленская выступит в Конгрессе и проведет несколько встреч с высокопоставленными лицами в рамках визита в США. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что в понедельник Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а во вторник у нее состоится встреча с первой леди США Джилл Байден. Выступление супруги украинского президента в Конгрессе запланировано на среду, 20 июля.

В начале июля американский еженедельный журнал Time поместил фото первой леди Украины на обложку номера. Зеленская также дала изданию интервью, в котором рассказала о своей инициативе по организации оказания психологической помощи украинцам.

В мае первая леди США Джилл Байден тайно посетила Украину. Супруга американского президента побывала во временном убежище для украинцев в городе Ужгород.