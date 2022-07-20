Агата Муцениеце рассказала о ремонте в новом доме

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что поставила диван в новом доме

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала, что делает ремонт в своем новом загородном доме. Она поделилась подробностями в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса приехала на участок вместе с детьми и рассказала, что с ремонтом в доме ей помогает дизайнер. Эксперт выбрала для семьи часть мебели и будет подбирать двери для комнат. Участок покрыт песком, там пока не вымощены дорожки.

Муцениеце также показала, что в гостиной с выходом на веранду на первом этаже поставили угловой диван серого цвета с подушками. По словам актрисы, в комнате она будет проводить время со своими детьми и собакой.

О своем желании купить дом Муцениеце рассказала в январе. Она была готова потратить на недвижимость более 20 миллионов рублей. Среди требований к жилью актриса обозначила наличие бани и небольшую площадь.