В Нижнекамске состоится первый библиотечный веломарафон

В Нижнекамске 21 июля впервые пройдет библиотечный веломарафон

В Нижнекамске, Республика Татарстан, впервые пройдет библиотечный веломарафон, в котором примут участие все библиотеки города. Организатором акции выступила Централизованная библиотечная система, передает «Татар-информ».

В рамках мероприятия библиотекари проедут на велосипедах по городу, останавливаясь на определенных точках, где для горожан будут организованы мини-викторины и лекции о городских библиотеках. Присоединиться к велопробегу могут все желающие.

«Цель акции — популяризация книги и чтения, знакомство нижнекамцев и гостей города с городскими библиотеками, пропаганда здорового образа жизни. На всех точках библиотекари проводят мини-викторины, рассказывают о городских библиотеках, раздают буклеты с информацией о режиме работы и предоставлении библиотечно-информационных услуг», — рассказала представительница Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Роза Аникина.

Библиотечный веломарафон состоится 21 июля, старт пробега запланирован на парковке у «Рамус молла». Акция завершится в парке «Семья», в котором пройдет концертная программа.

