Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Нижнекамске состоится первый библиотечный веломарафон

В Нижнекамске 21 июля впервые пройдет библиотечный веломарафон

Фото: Централизованная библиотечная система

В Нижнекамске, Республика Татарстан, впервые пройдет библиотечный веломарафон, в котором примут участие все библиотеки города. Организатором акции выступила Централизованная библиотечная система, передает «Татар-информ».

В рамках мероприятия библиотекари проедут на велосипедах по городу, останавливаясь на определенных точках, где для горожан будут организованы мини-викторины и лекции о городских библиотеках. Присоединиться к велопробегу могут все желающие.

«Цель акции — популяризация книги и чтения, знакомство нижнекамцев и гостей города с городскими библиотеками, пропаганда здорового образа жизни. На всех точках библиотекари проводят мини-викторины, рассказывают о городских библиотеках, раздают буклеты с информацией о режиме работы и предоставлении библиотечно-информационных услуг», — рассказала представительница Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Роза Аникина.

Библиотечный веломарафон состоится 21 июля, старт пробега запланирован на парковке у «Рамус молла». Акция завершится в парке «Семья», в котором пройдет концертная программа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
Выявлена способность сосудов «запоминать» инсульт
В центре Москвы у женщины украли украшения на миллион рублей
Футболист сборной Украины перейдет из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах
В ДНР предупредили об украинском фейке о срочной эвакуации
В России приняли решение по статусу апартаментов
Сеть магазинов детской одежды Mothercare собралась уйти из России
Военнослужащий из мести застрелил россиянина через окно ехавшей машины
Лавров обвинил США и Британию в намерении столкнуть Россию с Европой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.