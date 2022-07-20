Раскрыто истинное влияние серотонина на развитие депрессии

Molecular Psychiatry: сниженный серотонин оказался не способен вызвать депрессию

Специалисты из Университетского колледжа Лондона раскрыли истинное влияние низкого уровня серотонина на развитие депрессии. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Molecular Psychiatry, пониженное количество этого нейромедиатора не способно вызвать депрессивное расстройство. Кроме того, современные антидепрессанты, представляющие собой ингибиторы обратного захвата серотонина, также не лечат это заболевание.

В ходе работы ученые проанализировали 17 более ранних обзоров, проведенных в 2010-е годы, и состоящих из десятков отдельных исследований. Научные сотрудники заметили, что нет никакой разницы в уровне серотонина здоровых людей и людей больных депрессией. Кроме того, искусственное снижение количества серотонина в организме у здоровых испытуемых не привело к развитию у них депрессии. В долгосрочной перспективе антидепрессанты способны оказать противоположный ожидаемому эффект.

«Меня учили, что депрессия вызвана низким уровнем серотонина, и я даже рассказывал это студентам на своих лекциях. Участие в этом исследовании открыло мне глаза, и кажется, что все, что я думал, что знаю, перевернулось с ног на голову», — поделился один из авторов работы, доктор Марк Горовиц.

Однако некоторые специалисты подвергли сомнению такие выводы. В Королевском колледже психиатров (RCP) призвали пациентов с депрессией продолжать принимать препараты. Там считают, что антидепрессанты отличаются эффективностью для разных людей.

