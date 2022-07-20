В России спрогнозировали рост задолженностей за коммунальные услуги

«Известия»: бизнес спрогнозировал рост задолженностей за коммунальные услуги в России

Российский бизнес спрогнозировал рост задолженностей за коммунальные услуги, что может негативно сказать на подготовке к отопительному сезону. Крупнейшие генерирующие компании, такие как «Интер РАО», «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинг», СГК, «Квадра», «Евросибэнерго», направили соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передают «Известия».

Отмечается, что подобные риски могли возникнуть из-за полугодового моратория на банкротство. Он был введен с 1 апреля и не позволяет принудительно собирать деньги за коммунальные услуги с должников.

Представители компаний пояснили, что рост неплатежей спровоцировал нехватку средств на подготовку к отопительному сезону, в том числе на плановые ремонты, которые проводят летом, закупку топлива, инвестиции.

Бизнес попросил отменить мораторий досрочно, подчеркнув, что платежная дисциплина потребителей ухудшилась. Ожидается взрывной рост заложенностей, который сопровождается невозможностью воздействовать на должников.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля увеличиваются тарифы на услуги ЖКХ, повышение зависит от региона. В среднем рост составит 4 процента.

Как пояснили в Госдуме, пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ. Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов.

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