Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России спрогнозировали рост задолженностей за коммунальные услуги

«Известия»: бизнес спрогнозировал рост задолженностей за коммунальные услуги в России

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Globallookpress.com

Российский бизнес спрогнозировал рост задолженностей за коммунальные услуги, что может негативно сказать на подготовке к отопительному сезону. Крупнейшие генерирующие компании, такие как «Интер РАО», «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинг», СГК, «Квадра», «Евросибэнерго», направили соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передают «Известия».

Отмечается, что подобные риски могли возникнуть из-за полугодового моратория на банкротство. Он был введен с 1 апреля и не позволяет принудительно собирать деньги за коммунальные услуги с должников.

Материалы по теме:
Около нуля. В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
Около нуля.В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
12 июля 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Представители компаний пояснили, что рост неплатежей спровоцировал нехватку средств на подготовку к отопительному сезону, в том числе на плановые ремонты, которые проводят летом, закупку топлива, инвестиции.

Бизнес попросил отменить мораторий досрочно, подчеркнув, что платежная дисциплина потребителей ухудшилась. Ожидается взрывной рост заложенностей, который сопровождается невозможностью воздействовать на должников.

Ранее стало известно, что в России с 1 июля увеличиваются тарифы на услуги ЖКХ, повышение зависит от региона. В среднем рост составит 4 процента.

Как пояснили в Госдуме, пересмотр тарифов связан с повышением стоимости электричества, газа, индексацией зарплат работников коммунальной сферы, реализацией инвестиционных программ. Повышение платы за коммунальные услуги не допускается выше установленных предельных индексов.
box#3182443

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по итогам саммита
Российский сенатор обвинил американские СМИ в 20-летней лжи
В России спрогнозировали рост задолженностей за коммунальные услуги
Аналитик рассказал об использовании властями иностранной валюты
В Совфеде высказались о желании Евросоюза смягчить антироссийские санкции
Британский адмирал призвал ответить на «текущую угрозу» со стороны России
В ООН предрекли массовый голод и неконтролируемую миграцию
В Польше заявили о крахе энергорынка из-за санкций против России
ИКАО заявила о заведомо ложной информации о бомбе на борту самолета Ryanair
Немецкий генерал заявил о «практически неисчерпаемых» ресурсах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.