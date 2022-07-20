Доля нефтегазового сектора в ВВП в I квартале 2022 года выросла до рекордных 21,7%

Вклад нефтегазового сектора в российскую экономику рекордно вырос — его доля в ВВП в первом квартале (январе-марте) 2022 года достигла 21,7 процента, следует из данных Росстата. Такого значения показатель не достигал как минимум с 2017 года (весь период расчета).

Год к году доля нефтегазового сектора в российском ВВП увеличилась на 4,4 процентного пункта. Предыдущий рекорд вклад этой отрасли в экономику был зафиксирован во втором квартале (апрель-июнь) 2018 года (21,5 процента). На минимуме показатель находился во втором квартале 2020-го после обвала цен на нефть (12,6 процента).

Служба также опубликовала данные о доле нефтегазового сектора в ВВП в 2021 году. Тогда она увеличилась впервые за три года — до 17,4 процента, плюс 3,5 процента год к году. При этом данные за 2020 год Росстат пересмотрел с 15,3 до 13,9 процента.

В конце мая ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Запрет был введен на морские поставки нефти, но не коснулся экспорта по трубопроводу «Дружба», по которому европейские страны, включая Венгрию, Германию и Польшу, получают около трети сырья. Тогда глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что мера не окончательная — страны ЕС сократят импорт нефти из России практически полностью к концу 2022 года.

В связи с эмбарго и другими санкциями в России прогнозируют падение добычи нефти. В апреле глава Минфина Антон Силуанов предупредил о сокращении производства на 17 процентов по итогам года. В июле стало известно, что объем добычи на проекте «Сахалин-1» из-за последствий различных санкционных ограничений упал в 22 раза, с 220 тысяч баррелей в сутки до 10 тысяч.