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Добыча нефти на российском проекте из-за санкций упала в 22 раза

Полпред президента Трутнев заявил о падении добычи нефти на проекте «Сахалин-1» в 22 раза

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Объем добычи нефти на проекте «Сахалин-1» из-за последствий различных санкционных ограничений упал в 22 раза, с 220 тысяч баррелей в сутки до 10 тысяч. Об этом на совещания по вопросам реализации нефтегазовых проектов на Сахалине заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».

По его словам, ситуация сказывается на бюджете как Сахалинской области, так и на всей экономике Дальнего Востока и России. Объем недополученных бюджетом региона средств по итогам 2022 года Трутнев оценил в 38 миллиардов рублей.

Но главным следствием ухода иностранных партнеров с проекта станет ухудшение характеристик месторождений, что может существенно повлиять на снижение коэффициента нефтеотдачи, заметил чиновник. Он объяснил, что в результате большое количество сырья останется в пластах, и извлечь его уже не получится.

Работами на проекте «Сахалин-1» руководила американская ExxonMobil. После начала боевых действий на Украине компания начала сворачивать свой российский бизнес.

Другой участник консорциума, британско-нидерландский нефтегазовый гигант Shell, также ищет способы продать собственную долю в проекте и ведет переговоры с консорциумом индийских энергетических компаний.

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Платон Щукин
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